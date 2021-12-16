В МИД Украины заявили об отсутствии ответа на вопрос о сроках вступления в НАТО
Генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не ответил на вопрос о том, в каком году Украина станет полноправным членом блока. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, слова которого передает ТАСС.
«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности, за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — Ред.) тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», — заявил Кулеба.
При этом украинскую сторону заверили в том, что дискуссия о вступлении страны в альянс «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».
1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса нет единого мнения о вступлении Украины в НАТО. Он также говорил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Путин заявлял, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.