В МИД Украины заявили об отсутствии ответа на вопрос о сроках вступления в НАТО

«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности, за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — Ред.) тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», — заявил Кулеба.