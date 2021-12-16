Газета
Политика

В МИД Украины заявили об отсутствии ответа на вопрос о сроках вступления в НАТО

Ведомости

Генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не ответил на вопрос о том, в каком году Украина станет полноправным членом блока. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, слова которого передает ТАСС.

«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности, за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — Ред.) тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», — заявил Кулеба.

При этом украинскую сторону заверили в том, что дискуссия о вступлении страны в альянс «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».

1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что у членов альянса нет единого мнения о вступлении Украины в НАТО. Он также говорил, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, потому что это оборонительный союз. Путин заявлял, что помешать попытке вхождения Украины в Североатлантический альянс невозможно, но Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия таких шагов.

Ранее по теме: Столтенберг заявил о расширении НАТО вопреки протестам России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных