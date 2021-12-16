Суд Ростовской области объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Суд проходил в отношении В. Н. Забалуева, который, будучи заместителем регионального управляющего компании «Технология», с 20 мая по 24 ноября 2019 г. передал должностному лицу Центра государственной санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа взятку на сумму 630 000 руб. за общее покровительство. Мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначили ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима.