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Суд Ростовской области объяснил тезис о российских военных в Донбассе

Ведомости

Заявление Кировского суда Ростовской области о присутствии российских военных в Донбассе исходило только от подозреваемого, сам суд выводы на эту тему не делал, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

«Информация, обнародованная журналистами, содержалась исключительно в показаниях подсудимого, которому, в соответствии с положением ст. 47 УПК РФ, предоставлено право защищаться любыми не противоречащими закону способами и, соответственно, давать любые показания, которые подсудимый посчитает нужным в целях собственный защиты», — заявили там (цитата по ТАСС).

Сегодня на сайте Кировского суда Ростовской области появился приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 г. В документе говорилось, что продукция была предназначена «для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР». Сейчас приговор уже недоступен.

В пресс-службе уточнили, что вопрос о нахождении российских военных в Донбассе не был предметом судебного разбирательства, о котором идет речь. В связи с этим данные «обстоятельства не выяснялись и не могли выясняться». «Каких-либо выводов относительно указанного обстоятельства судом не излагалось», — отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждение на сайте Кировского суда ошибкой авторов текста. Он подчеркнул, что представителей Вооруженных сил РФ никогда не было и нет в Донбассе, но Россия постоянно посылает туда гуманитарную помощь.

Суд проходил в отношении В. Н. Забалуева, который, будучи заместителем регионального управляющего компании «Технология», с 20 мая по 24 ноября 2019 г. передал должностному лицу Центра государственной санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа взятку на сумму 630 000 руб. за общее покровительство. Мужчину признали виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и назначили ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима.

Ранее по теме: Песков назвал ошибочными данные о присутствии российских военных в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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