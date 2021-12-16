Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины
Большинство депутатов Европарламента в ходе пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации, сообщает «РИА Новости». За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54.
Так, в случае «агрессии» против Украины депутаты Европарламента посчитали необходимым ввести новый пакет экономических санкций против России, которые бы затронули «важные отрасли экономии». Предлагается расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать «заморозка» активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Парламентарии предложили ввести ограничительные меры для всех обладателей российских дипломатических паспортов (за исключением аккредитованных дипломатов), в частности, отменить безвизовый режим.
В Европарламенте также призвали ЕС принять меры по снижению зависимости Европы от энергоресурсов России и воздержаться от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению, а статьи о грядущем нападении он назвал вбросами.