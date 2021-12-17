Газета
Политика

Евросоюз договорился продлить экономические санкций против России

Ведомости

Лидеры стран-членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России,, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приведены в его аккаунте в Twitter.

«Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, последуют огромные последствия и серьезные издержки. Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений», — заявил Мишель. По его словам, Россию ждут «масштабные последствия и суровая цена» в случае военного вторжения на Украину. В резолюции по итогам заседания Евросовет призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной, вызванную «наращиванием военного присутствия» и «агрессивными заявлениями».

Речь идет о санкциях, которые были введены еще в 2014 г. из-за ситуации на Украине и событиями в Крыму, они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики России. Срок их действия заканчивался 31 января 2022 г.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в делегации одной из стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе, что санкции планируется продлить на полгода, до 31 «РИА Новости» ранее сообщили, что большинство депутатов Европарламента в ходе пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных