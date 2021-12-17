Евросоюз договорился продлить экономические санкций против России

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в делегации одной из стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе, что санкции планируется продлить на полгода, до 31 «РИА Новости» ранее сообщили, что большинство депутатов Европарламента в ходе пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.