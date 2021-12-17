Евросоюз договорился продлить экономические санкций против России
Лидеры стран-членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России,, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова приведены в его аккаунте в Twitter.
«Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, последуют огромные последствия и серьезные издержки. Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений», — заявил Мишель. По его словам, Россию ждут «масштабные последствия и суровая цена» в случае военного вторжения на Украину. В резолюции по итогам заседания Евросовет призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной, вызванную «наращиванием военного присутствия» и «агрессивными заявлениями».
Речь идет о санкциях, которые были введены еще в 2014 г. из-за ситуации на Украине и событиями в Крыму, они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики России. Срок их действия заканчивался 31 января 2022 г.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в делегации одной из стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе, что санкции планируется продлить на полгода, до 31 «РИА Новости» ранее сообщили, что большинство депутатов Европарламента в ходе пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.