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Песков заявил о зеркальном ответе в случае продления ЕС санкций против России

Ведомости

Российские власти приняли набор контрмер после введения ЕС санкций против России, они могут быть зеркально продлены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран — членов ЕС договорились о продлении санкций, введенных против России в 2014 г. из-за ситуации на Украине и в связи с событиями в Крыму.

«Не мы вводили изначально санкции, и не нам поднимать этот вопрос. У нас есть и функционирует целый набор  контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны. Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, нигде санкции еще не приводили к тому, что инициаторы этих санкций достигали поставленных целей», — заявил Песков. По его словам, Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям и научилась извлекать из этого выгоду: развитие собственного производства, импортозамещение и т. д. 

17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов. 

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.

Ранее по теме: Евросоюз договорился продлить экономические санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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