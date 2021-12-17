Песков заявил о зеркальном ответе в случае продления ЕС санкций против России

«Не мы вводили изначально санкции, и не нам поднимать этот вопрос. У нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны. Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, нигде санкции еще не приводили к тому, что инициаторы этих санкций достигали поставленных целей», — заявил Песков. По его словам, Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям и научилась извлекать из этого выгоду: развитие собственного производства, импортозамещение и т. д.