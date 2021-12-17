Песков заявил о зеркальном ответе в случае продления ЕС санкций против России
Российские власти приняли набор контрмер после введения ЕС санкций против России, они могут быть зеркально продлены, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран — членов ЕС договорились о продлении санкций, введенных против России в 2014 г. из-за ситуации на Украине и в связи с событиями в Крыму.
«Не мы вводили изначально санкции, и не нам поднимать этот вопрос. У нас есть и функционирует целый набор контрмер, они зеркально будут также продлеваться с нашей стороны. Мы по-прежнему считаем, что это незаконно с точки зрения международного права, а главное, нигде санкции еще не приводили к тому, что инициаторы этих санкций достигали поставленных целей», — заявил Песков. По его словам, Россия прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям и научилась извлекать из этого выгоду: развитие собственного производства, импортозамещение и т. д.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.