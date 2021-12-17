Генсек НАТО призвал готовиться к худшему развитию ситуации вокруг Украины
НАТО надеется на лучшее, но должен быть готов к худшему развитию ситуации с наращиванием Россией военной мощи вблизи украинских границ, заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция выступления велась на Youtube-канале NATO News.
Генсек добавил, Россия якобы перебрасывает к украинским границам оружие, артиллерию, системы аудиоэлектронной борьбы и беспилотники. Кроме того, по данным НАТО, там находятся «десятки тысяч» российских солдат.
«Конечно, нет ясности относительно точной цели этого наращивания военной мощи, но мы знаем, что Россия уже применяла военную силу против Украины раньше. Поэтому, конечно, мы можем надеяться и должны надеяться на лучшее, но мы должны быть готовы к худшему», — сказал Столтенберг.
Ранее сегодня НАТО заявил о готовности к «конструктивному диалогу» с Россией и к усилению мер по укреплению взаимного доверия. Однако реализовать это можно только в случае деэскалации ситуации в отношении Украины, подчеркнул альянс. Союз подтвердил приглашение на заседание Совета Россия–НАТО в ближайшее время. НАТО призвало Москву «немедленно прекратить эскалацию», соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности и использовать «дипломатические каналы».
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Президент России Владимир Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.