В НАТО заявили о готовноти укреплять доверие с Россией
НАТО готов укреплять доверие с Россией, если страна предпримет конкретные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, говорится в заявлении на сайте альянса.
«Нам ясно, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, базироваться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия», — сказано в тексте.
Также НАТО заявил о готовности к «конструктивному диалогу» с Россией. Союз подтвердил приглашение страны на заседание Совета Россия–НАТО в ближайшее время.
В то же время альянс выразил обеспокоенность наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. НАТО призвал Москву «немедленно прекратить эскалацию», соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности и использовать «дипломатические каналы».
НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. В организации предупредили, что любая агрессия в отношении республики будет иметь серьезные последствия и «дорого обойдется» России.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры. До этого он высказался о готовности Киева «к любому формату переговоров» с Москвой.
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.