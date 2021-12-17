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В НАТО заявили о готовноти укреплять доверие с Россией

Ведомости

НАТО готов укреплять доверие с Россией, если страна предпримет конкретные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, говорится в заявлении на сайте альянса.

«Нам ясно, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, базироваться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия», — сказано в тексте.

Также НАТО заявил о готовности к «конструктивному диалогу» с Россией. Союз подтвердил приглашение страны на заседание Совета Россия–НАТО в ближайшее время. 

В то же время альянс выразил обеспокоенность наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. НАТО призвал Москву «немедленно прекратить эскалацию», соблюдать международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности и использовать «дипломатические каналы». 

НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. В организации предупредили, что любая агрессия в отношении республики будет иметь серьезные последствия и «дорого обойдется» России.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры. До этого он высказался о готовности Киева «к любому формату переговоров» с Москвой.

Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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