Reuters узнал о «давлении» Китая на немецкий бизнес из-за конфликта с Литвой

Ранее стало известно, что Китай с декабря удалил Литву из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов. На практике это означает, что литовские предприниматели не могли растаможить свои товары в Китае. Уже 7 декабря глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс сообщил, что предприятия страны были возвращены в таможенную систему Китая. При этом, по его словам, экспорт китайских товаров из портов КНР в Литву был ограничен, а китайцы стали тормозить заказы литовских импортеров. В Еврокомиссии заявили о готовности защитить прибалтийское государство от «необоснованного экономического давления» и пригрозили проверить действия Пекина на предмет соответствия нормам ВТО.