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Reuters узнал о «давлении» Китая на немецкий бизнес из-за конфликта с Литвой

Ведомости

Правительство Китая потребовало от немецкого производителя шин и автокомплектующих Continental отказаться от использования компонентов литовского производства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Continental — один из крупнейших производителей автомобильных комплектующих в мире. Отмечается, что у компании есть предприятия в Литве, где производятся контроллеры для дверей и сидений.

Немецкий производитель отказался подтвердить или опровергнуть агентству информацию о давлении со стороны китайских властей, в МИД Китая ее опровергли. «Я слышал, что многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером, — сказал Reuters представитель ведомства. — Литва должна посмотреть на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем».

Ранее стало известно, что Китай с декабря удалил Литву из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов. На практике это означает, что литовские предприниматели не могли растаможить свои товары в Китае. Уже 7 декабря глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс сообщил, что предприятия страны были возвращены в таможенную систему Китая. При этом, по его словам, экспорт китайских товаров из портов КНР в Литву был ограничен, а китайцы стали тормозить заказы литовских импортеров. В Еврокомиссии заявили о готовности защитить прибалтийское государство от «необоснованного экономического давления» и пригрозили проверить действия Пекина на предмет соответствия нормам ВТО.

Отношения между Китаем и Литвой ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В материковом Китае, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя сторонами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР.

В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.

Ранее по теме: В ЕК заявили о готовности защитить Литву от экономического давления Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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