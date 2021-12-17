Reuters узнал о «давлении» Китая на немецкий бизнес из-за конфликта с Литвой
Правительство Китая потребовало от немецкого производителя шин и автокомплектующих Continental отказаться от использования компонентов литовского производства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Continental — один из крупнейших производителей автомобильных комплектующих в мире. Отмечается, что у компании есть предприятия в Литве, где производятся контроллеры для дверей и сидений.
Немецкий производитель отказался подтвердить или опровергнуть агентству информацию о давлении со стороны китайских властей, в МИД Китая ее опровергли. «Я слышал, что многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером, — сказал Reuters представитель ведомства. — Литва должна посмотреть на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем».
Ранее стало известно, что Китай с декабря удалил Литву из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов. На практике это означает, что литовские предприниматели не могли растаможить свои товары в Китае. Уже 7 декабря глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс сообщил, что предприятия страны были возвращены в таможенную систему Китая. При этом, по его словам, экспорт китайских товаров из портов КНР в Литву был ограничен, а китайцы стали тормозить заказы литовских импортеров. В Еврокомиссии заявили о готовности защитить прибалтийское государство от «необоснованного экономического давления» и пригрозили проверить действия Пекина на предмет соответствия нормам ВТО.
Отношения между Китаем и Литвой ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В материковом Китае, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя сторонами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР.
В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.