В ЕК заявили о готовности защитить Литву от экономического давления Китая

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В Пекине этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя странами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР. В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.