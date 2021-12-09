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Политика

В ЕК заявили о готовности защитить Литву от экономического давления Китая

Ведомости

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готов защитить страны — члены сообщества, в частности Литву, от экономического давления со стороны Китая. 

Домбровскис отметил, что в данный момент ведомство поддерживает тесные контакты с властями Литвы, у которой возникли трудности в отношениях с Китаем. 

«Мы получили подтверждение, что литовские товары более не могут пройти через китайскую таможню. Мы находимся в тесном контакте с властями Литвы и ведем диалог с китайскими властями для получения разъяснений. ЕС готов защищать все свои страны-члены от необоснованного экономического давления», — заявил чиновник на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС). 

Ранее агентство уже сообщало о том, в ЕК намерены проверить действия КНР на предмет соответствия нормам ВТО. Представитель ведомства Мириам Гарсия Феррера подчеркнула, открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, не подрывает политику «одного Китая».

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В Пекине этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя странами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР. В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.

Исторические корни политики «одного Китая» уходят к итогам гражданской войны в стране, где после победы в 1949 г. к власти пришли коммунисты, а проигравшее руководство партии Гоминьдан бежало на Тайвань. Остров стал отколовшейся провинцией китайского государства. Тайвань считает себя независимым государством, официальный Пекин такую позицию не поддерживает и считает остров частью КНР.  Россия считает Тайвань частью КНР. США, один из ближайших союзников Тайваня, официально «не поощряют» его независимость и придерживаются политики «одного Китая», но при этом регулярно осуществляют проходы военных кораблей в международных водах в Тайваньском проливе, который отделяет остров от материкового Китая, в рамках политики сдерживания территориальных амбиций Пекина. 

Ранее по теме: Еврокомиссия отреагировала на удаление Литвы из таможенного реестра Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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