В ЕК заявили о готовности защитить Литву от экономического давления Китая
Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС готов защитить страны — члены сообщества, в частности Литву, от экономического давления со стороны Китая.
Домбровскис отметил, что в данный момент ведомство поддерживает тесные контакты с властями Литвы, у которой возникли трудности в отношениях с Китаем.
«Мы получили подтверждение, что литовские товары более не могут пройти через китайскую таможню. Мы находимся в тесном контакте с властями Литвы и ведем диалог с китайскими властями для получения разъяснений. ЕС готов защищать все свои страны-члены от необоснованного экономического давления», — заявил чиновник на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).
Ранее агентство уже сообщало о том, в ЕК намерены проверить действия КНР на предмет соответствия нормам ВТО. Представитель ведомства Мириам Гарсия Феррера подчеркнула, открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, которое не является посольством или консульской службой, не подрывает политику «одного Китая».
Отношения между Литвой и Китаем ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В Пекине этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя странами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР. В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.
Исторические корни политики «одного Китая» уходят к итогам гражданской войны в стране, где после победы в 1949 г. к власти пришли коммунисты, а проигравшее руководство партии Гоминьдан бежало на Тайвань. Остров стал отколовшейся провинцией китайского государства. Тайвань считает себя независимым государством, официальный Пекин такую позицию не поддерживает и считает остров частью КНР. Россия считает Тайвань частью КНР. США, один из ближайших союзников Тайваня, официально «не поощряют» его независимость и придерживаются политики «одного Китая», но при этом регулярно осуществляют проходы военных кораблей в международных водах в Тайваньском проливе, который отделяет остров от материкового Китая, в рамках политики сдерживания территориальных амбиций Пекина.