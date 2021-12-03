Еврокомиссия отреагировала на удаление Литвы из таможенного реестра Китая
Еврокомиссия изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая, сообщила в пятницу представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.
«Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию», — сказала она на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Накануне литовское издание obzor.lt сообщило, что Китай с декабря удалил прибалтийское государство из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов. На практике это означает, что литовские предприниматели не могут растаможить свои товары. В МИД Литвы подтвердили информацию и заявили, что это препятствует отправке грузовых контейнеров из Клайпедского порта мебельными и деревообрабатывающими предприятиями. В ведомстве заявили, что будут добиваться реакции ЕС на действия Китая.
Отношения между Литвой и Китаем ухудшились из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Хотя у него нет официального дипломатического статуса, оно оказывает консульские услуги. В Пекине этот шаг раскритиковали и заявили, что он нарушает договор об установлении дипломатических отношений между двумя странами и «серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность» КНР. В августе Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве принять зеркальные меры. Литовский посол был отозван в сентябре. Кроме того, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, а также выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. После открытия тайваньского представительства Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства.
Пекин считает Тайвань, куда после поражения от коммунистов в гражданской войне в 1949 г. бежало руководство партии Гоминьдан, отколовшейся провинцией единого китайского государства. Правительство Тайваня, которое поддерживает официальные дипломатические отношения с 15 государствами, настаивает на независимости острова. Россия считает Тайвань частью КНР. США, один из ближайших союзников Тайваня, официально «не поощряют» его независимость и придерживаются политики «одного Китая», но при этом регулярно осуществляют проходы военных кораблей в международных водах в Тайваньском проливе, который отделяет остров от материкового Китая, в рамках политики сдерживания территориальных амбиций Пекина. В октябре президент США Джо Байден, пообещал, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если тот подвергнется нападению со стороны Китая.