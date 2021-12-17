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МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США по безопасности

Ведомости

Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности.

«В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора... Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

В частности, проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности предполагает договоренности:

- не предпринимать действия, затрагивающих безопасность другой стороны; не осуществлять действия, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны;

- не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны;

- США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказываются от приема в альянс стран, которые ранее входили в СССР; США также не будут создавать военные базы на территории стран, входивших в СССР и не являющиеся членами НАТО;

- отказаться от размещения вооружения и сил в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;

- воздерживаться от осуществления полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне национального воздушного пространства, а также от нахождения надводных боевых кораблей всех классов вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

- не разворачивать ракеты средней и меньшей дальности ненамного базирования вне своей территории, а также возвращают уже развернутое за пределами территории оружие такого типа; Москва и Вашингтон ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории;

- исключить развертывание ядерного оружия вне своей территории;

Отмечается, что договор может вступить в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Россией и США необходимых для этого внутригосударственных процедур.

Второй документ — соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО — в числе прочего предполагает:

- обязательство не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности;

- организацию «горячих» телефонных линий для экстренных контактов и задействование всех имеющихся механизмов и инструментов мер доверия;

- подтверждение, что участники соглашения не считают друг друга противниками;

- отказ РФ и всех членов альянса по состоянию на 27 мая 1997 г. от размещения своих вооруженных сил и вооружений на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории на тот момент;

- отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории другой стороны;

- обязательство НАТО исключить дальнейшее расширение блока, а также отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Участники соглашения могут выйти из него, действие договора в таком случае прекращается через 30 дней после получения депозитарием указанного уведомления, следует из проекта документа. Он может вступить в силу с даты его передачи.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны. 

8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. 

В 2017 г. Путин напомнил, что обещание НАТО не раздвигать свои границы восточнее Германии, данное Советскому Союзу, не было зафиксировано на бумаге. Тогда президент назвал это ошибкой Михаила Горбачева. Последний в ответ заявил, что в тех условиях обсуждать подобный вопрос было «юридически невозможно». «До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — утверждал бывший президент СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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