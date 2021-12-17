МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США по безопасности
Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности.
«В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора... Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — сообщает пресс-служба российского ведомства.
В частности, проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности предполагает договоренности:
- не предпринимать действия, затрагивающих безопасность другой стороны; не осуществлять действия, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны;
- не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны;
- США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказываются от приема в альянс стран, которые ранее входили в СССР; США также не будут создавать военные базы на территории стран, входивших в СССР и не являющиеся членами НАТО;
- отказаться от размещения вооружения и сил в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
- воздерживаться от осуществления полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне национального воздушного пространства, а также от нахождения надводных боевых кораблей всех классов вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- не разворачивать ракеты средней и меньшей дальности ненамного базирования вне своей территории, а также возвращают уже развернутое за пределами территории оружие такого типа; Москва и Вашингтон ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории;
- исключить развертывание ядерного оружия вне своей территории;
Отмечается, что договор может вступить в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Россией и США необходимых для этого внутригосударственных процедур.
Второй документ — соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО — в числе прочего предполагает:
- обязательство не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности;
- организацию «горячих» телефонных линий для экстренных контактов и задействование всех имеющихся механизмов и инструментов мер доверия;
- подтверждение, что участники соглашения не считают друг друга противниками;
- отказ РФ и всех членов альянса по состоянию на 27 мая 1997 г. от размещения своих вооруженных сил и вооружений на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории на тот момент;
- отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории другой стороны;
- обязательство НАТО исключить дальнейшее расширение блока, а также отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Участники соглашения могут выйти из него, действие договора в таком случае прекращается через 30 дней после получения депозитарием указанного уведомления, следует из проекта документа. Он может вступить в силу с даты его передачи.
1 декабря президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Президент заявил, что Россия в диалоге с западными странами будет стремиться к достижению соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны.
8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех.
В 2017 г. Путин напомнил, что обещание НАТО не раздвигать свои границы восточнее Германии, данное Советскому Союзу, не было зафиксировано на бумаге. Тогда президент назвал это ошибкой Михаила Горбачева. Последний в ответ заявил, что в тех условиях обсуждать подобный вопрос было «юридически невозможно». «До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — утверждал бывший президент СССР.