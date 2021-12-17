США намерены обсудить с союзниками предложения России в сфере безопасности
США ознакомились с предложениями России по поводу гарантий безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. При этом Вашингтон не намерен проводить переговоры с Россией на этот счет до консультаций со своими союзниками в Европе.
«Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», — заявила Псаки.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.