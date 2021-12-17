США намерены обсудить с союзниками предложения России в сфере безопасности

США ознакомились с предложениями России по поводу гарантий безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. При этом Вашингтон не намерен проводить переговоры с Россией на этот счет до консультаций со своими союзниками в Европе.