Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в страну семи гражданам Великобритании в ответ на аналогичные санкции британских властей в отношении граждан РФ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
В сообщении говорится, что ведомство считает действия Великобритании «необоснованными и антироссийскими». В Лондоне продолжают следовать «деструктивному курсу в двусторонних делах». Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа, отметила Захарова.
«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ», — говорится в комментарии Захаровой.
20 августа Великобритании ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян по аналогичному поводу.