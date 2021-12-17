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Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в страну семи гражданам Великобритании в ответ на аналогичные санкции британских властей в отношении граждан РФ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В сообщении говорится, что ведомство считает действия Великобритании «необоснованными и антироссийскими». В Лондоне продолжают следовать «деструктивному курсу в двусторонних делах». Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа, отметила Захарова.

«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ», — говорится в комментарии Захаровой.

20 августа Великобритании ввела санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян по аналогичному поводу.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных