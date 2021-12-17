США сообщили о готовности к диалогу с Россией по безопасности в Европе
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна готова к переговорам с Россией по безопасности в Европе, передает ТАСС.
«У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет. Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, и нам придется просто не соглашаться в других областях», — сказал Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.
Советник президента считает, что в успехах и неудачах заключается «сущность диалога». Он также добавил, что стратегия США состоит в том, чтобы тесно координировать свои действия с союзниками, обеспечивать единство, а затем «быть готовыми сесть за стол переговоров с Россией».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и в настоящее время обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.