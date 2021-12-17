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США сообщили о готовности к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна готова к переговорам с Россией по безопасности в Европе, передает ТАСС.

«У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет. Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, и нам придется просто не соглашаться в других областях», — сказал Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

Советник президента считает, что в успехах и неудачах заключается «сущность диалога». Он также добавил, что стратегия США состоит в том, чтобы тесно координировать свои действия с союзниками, обеспечивать единство, а затем «быть готовыми сесть за стол переговоров с Россией».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и в настоящее время обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.

Ранее по теме: США намерены обсудить с союзниками предложения России в сфере безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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