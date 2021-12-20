Магаданский депутат Александр Крамаренко найден мертвым

В июне этого года «Единая Россия» приостановила членство Крамаренко в партии после появления в СМИ сообщений о его возможной причастности к браконьерству. Так, в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая появилось фото человека на фоне большой надписи «Чукотка 2021» с сердцем, выложенной из тушек убитых птиц. Пользователи рассказали, что на снимке изображен именно Крамаренко. Позже фото удалили.