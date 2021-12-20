Магаданский депутат Александр Крамаренко найден мертвым
Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко был обнаружен мертвым в своем офисе вечером 19 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.
По его словам, тело депутата нашли после 22:00 (14:00 мск) в воскресенье. По факту случившегося начата проверка.
Старший помощник руководителя СУ СК по Магаданской области Андрей Макаров рассказал телеканалу «Рен ТВ», что следствие рассматривает несколько вариантов гибели депутата, в том числе самоубийство.
В июне этого года «Единая Россия» приостановила членство Крамаренко в партии после появления в СМИ сообщений о его возможной причастности к браконьерству. Так, в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая появилось фото человека на фоне большой надписи «Чукотка 2021» с сердцем, выложенной из тушек убитых птиц. Пользователи рассказали, что на снимке изображен именно Крамаренко. Позже фото удалили.
29 июня отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Чукотскому автономному округу возбудил уголовное дело о незаконной охоте, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). По данным следствия, на снимке изображено минимум 178 мертвых птиц. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа предварительно оценил ущерб от незаконной добычи гусей более чем в 700 000 руб. При этом в сообщении СК имя Крамаренко не фигурировало.
Крамаренко родился 23 апреля 1962 г. Депутатом Магаданской городской Думы VI созыва его избрали 13 сентября 2015 г. 13 сентября 2020 г. его переизбрали вновь. Чиновник являлся заместителем председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, членом комиссий по вопросам социальной политики, а также муниципальной собственности и инвестиционной политики.