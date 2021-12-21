Путин оценил подлетное время ракет НАТО к Москве при их размещении на Украине
Подлетное время ракет НАТО и США к Москве составит 7–10 минут при размещении соответствующих комплексов на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7–10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — приводится заявление главы государства на сайте Кремля.
Путин отметил, что сейчас в Румынии расположены пусковые установки Mk 41, которые адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Их же планируют разместить в Польше. Развертывание элементов глобальной противоракетной обороны (ПРО) США вблизи России вызывает крайнюю обеспокоенность, подчеркнул президент.
В связи с этим Москва считает необходимым, чтобы НАТО и США предоставили ей долгосрочные, юридически обязывающие гарантии, напомнил Путин. Нужно исключить дальнейшее расширение альянса на восток и размещение в соседних с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений, пояснил президент.
17 декабря российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.