Путин оценил подлетное время ракет НАТО к Москве при их размещении на Украине

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7–10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — приводится заявление главы государства на сайте Кремля.