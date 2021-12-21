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Путин заявил о планах США «толкнуть» экстремистов из Украины на Крым

Ведомости

США могут вооружить украинских экстремистов и подтолкнуть их на отдельные российские территории, например на Крым, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Об этом глава государства высказался в контексте гарантий безопасности, которые Москва потребовала предоставить ей от НАТО и Вашингтона. Президент пояснил, что у США пока нет гиперзвукового оружия, однако примерно понятно, когда оно появится. Тогда возникает риск, что его разместят на Украине.

«Это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», — сказал Путин.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.

Ранее по теме: Путин оценил готовность США и НАТО работать по предложениям в сфере безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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