Путин заявил о планах США «толкнуть» экстремистов из Украины на Крым

«Это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», — сказал Путин.