Путин заявил о планах США «толкнуть» экстремистов из Украины на Крым
США могут вооружить украинских экстремистов и подтолкнуть их на отдельные российские территории, например на Крым, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Об этом глава государства высказался в контексте гарантий безопасности, которые Москва потребовала предоставить ей от НАТО и Вашингтона. Президент пояснил, что у США пока нет гиперзвукового оружия, однако примерно понятно, когда оно появится. Тогда возникает риск, что его разместят на Украине.
«Это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», — сказал Путин.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.