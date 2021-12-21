Путин оценил готовность США и НАТО работать по предложениям в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин заявил о надежде Москвы получить ясный и исчерпывающий ответ на предложения по гарантиям безопасности. Западные партнеры предположительно готовы над ними работать, отметил глава государства в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.
«Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Вместе с тем, по словам главы государства, существует опасность попытки «заболтать, погрузить в какое-то болото» предложения России. «А самим, используя эту паузу, делать что они хотят», — подчеркнул Путин.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от размещения ракет вне своей территории и отказ от расширения территории НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Позднее, 21 декабря, представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. По его словам, американская сторона дала понять России, что стремится к диалогу и дипломатии, однако они должны основываться на принципах взаимности. Помимо этого Прайс подчеркнул, что переговоры с Москвой по европейской безопасности невозможны без союзников США в Европе.