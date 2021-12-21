Путин оценил готовность США и НАТО работать по предложениям в сфере безопасности

«Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».