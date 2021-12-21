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Путин оценил готовность США и НАТО работать по предложениям в сфере безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о надежде Москвы получить ясный и исчерпывающий ответ на предложения по гарантиям безопасности. Западные партнеры предположительно готовы над ними работать, отметил глава государства в ходе заседания коллегии Минобороны РФ.

«Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, по словам главы государства, существует опасность попытки «заболтать, погрузить в какое-то болото» предложения России. «А самим, используя эту паузу, делать что они хотят», — подчеркнул Путин.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от размещения ракет вне своей территории и отказ от расширения территории НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

Позднее, 21 декабря, представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. По его словам, американская сторона дала понять России, что стремится к диалогу и дипломатии, однако они должны основываться на принципах взаимности. Помимо этого Прайс подчеркнул, что переговоры с Москвой по европейской безопасности невозможны без союзников США в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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