Путин обвинил США в росте напряженности в Европе

Он отметил, что наращивание военной группировки США и НАТО непосредственно у границ России и проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, вызывает серьезную озабоченность. Россию беспокоит развертывание у ее границ элементов глобальной ПРО США. «Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности», — подчеркнул Путин.