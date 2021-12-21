Путин обвинил США в росте напряженности в Европе
Президент России Владимир Путин заявил, что виновником нынешней напряженной ситуации в Европе являются США. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО (противоракетной обороне. — Ведомости)? То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина. На шаге Россия вынуждена была как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась», — заявил Путин. Сейчас Россия находится в такой ситуации, что вынуждена что-то решать, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения, добавил президент.
Он отметил, что наращивание военной группировки США и НАТО непосредственно у границ России и проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, вызывает серьезную озабоченность. Россию беспокоит развертывание у ее границ элементов глобальной ПРО США. «Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности», — подчеркнул Путин.
«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать, и, хочу подчеркнуть, имеем полное право», — заявил президент.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Он напомнил, что в пятницу МИД России опубликовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также для европейских членов НАТО. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — добавил он.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который будет представлять Россию на переговорах о гарантиях безопасности, отметил, что российская сторона приняла к сведению слова Борреля, но продолжает выступать за двусторонние переговоры с США.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.