Путин и Макрон обсудили украинский кризис

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны 14 декабря. Тогда лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с ковидом, а также сосредоточились на актуальных международных темах, в том числе обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС, ситуацию вокруг Украины, гарантии нерасширения НАТО на восток и урегулирование в Карабахе.