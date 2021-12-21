Путин и Макрон обсудили украинский кризис
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Одной из центральных тем разговора стало предложение России о гарантиях безопасности. «Приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», — говорится в заявлении Кремля.
На фоне этого главы государств обсудили украинский кризис, который, как подчеркнули в пресс-службе, вызван нежеланием Киева выполнять минские договоренности. Во время разговора с Макроном Путин заявил, что проведение нового саммита в нормандском формате напрямую зависит от того, как киевские власти будут реализовывать минский «Комплекс мер».
Еще одной темой стало урегулирование нагорно-карабахского конфликта. «Выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе», — говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены «действовать синхронно».
Особое внимание Путин уделил ограничениям, которые накладываются на работу информационного канала Russia Today во Франции. Глава российского государства выразил надежду, что французская сторона предоставит RT «такие же возможности для работы без какой-либо дискриминации», которые обеспечиваются французским СМИ в России.
Путин также поздравил Макрона с днем рождения, лидеры обменялись «добрыми пожеланиями» в преддверии рождественских и новогодних праздников, передает пресс-служба.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны 14 декабря. Тогда лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с ковидом, а также сосредоточились на актуальных международных темах, в том числе обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС, ситуацию вокруг Украины, гарантии нерасширения НАТО на восток и урегулирование в Карабахе.