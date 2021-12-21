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Путин провел первый телефонный разговор с канцлером ФРГ

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора российский лидер рассказал о предложениях Москвы касательно гарантий безопасности.

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. В этом контексте даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин отметил, что «Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате»».

Президент и канцлер также договорились продолжить обмен мнениями по темам международной и двусторонней повестки дня, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

17 декабря МИД России опубликовал проекты документов, в которых содержатся российские требования к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Москва предлагает закрепить эти гарантии юридически. Среди них — отказ от дальнейшего расширения НАТО и военной активности альянса в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия), а также взаимный отказ от развертывания вооруженных сил и вооружений в районах, где такое размещение воспринималось бы другой стороной как угроза своей нацбезопасности.

Кроме того, Россия предложила не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО на 1997 г., а также отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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