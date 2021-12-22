В МИДе ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО

Захарова подчеркнула, что единственные, кто нарушал нормы ВТО, — это США и ЕС, когда они ввели односторонние санкции против России, а импортозамещение — это ответ на их действия. «Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО?» — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» (цитата по «Интерфакс»).