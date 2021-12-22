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Политика

В МИДе ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО

Ведомости

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинения торгового представителя США Кэтрин Тай в том, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран из-за ситуации с Крымом в 2014 г., нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Захарова подчеркнула, что единственные, кто нарушал нормы ВТО, — это США и ЕС, когда они ввели односторонние санкции против России, а импортозамещение — это ответ на их действия. «Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО?» — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» (цитата по «Интерфакс»).

Ранее торговый представитель США сообщила, что импортозамещение нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях. По версии американской стороны, «Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну».

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных