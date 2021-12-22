В МИДе ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинения торгового представителя США Кэтрин Тай в том, что импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран из-за ситуации с Крымом в 2014 г., нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).
Захарова подчеркнула, что единственные, кто нарушал нормы ВТО, — это США и ЕС, когда они ввели односторонние санкции против России, а импортозамещение — это ответ на их действия. «Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО?» — сказала она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» (цитата по «Интерфакс»).
Ранее торговый представитель США сообщила, что импортозамещение нарушает нормы ВТО и ставит работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях. По версии американской стороны, «Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну».
ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств.