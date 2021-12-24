Горбачев заявил о высокомерном поведении США после распада СССР

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».