Горбачев заявил о высокомерном поведении США после распада СССР
Высокомерие «ударило в голову» США после распада СССР, после чего блок НАТО стал расширяться, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Им [США] ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал он «РИА Новости».
Горбачев заявил, что поддерживает желание России добиться от США и НАТО предоставления гарантий безопасности. Он выразил надежду на результативность переговоров. Нужно, чтобы все страны Европы чувствовали себя в безопасности, подчеркнул экс-президент.
18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».