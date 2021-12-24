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Горбачев заявил о высокомерном поведении США после распада СССР

Ведомости

Высокомерие «ударило в голову» США после распада СССР, после чего блок НАТО стал расширяться, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Им [США] ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — сказал он «РИА Новости».

Горбачев заявил, что поддерживает желание России добиться от США и НАТО предоставления гарантий безопасности. Он выразил надежду на результативность переговоров. Нужно, чтобы все страны Европы чувствовали себя в безопасности, подчеркнул экс-президент.

18 ноября на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг. Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что гарантии должны быть предоставлены «сейчас» и «немедленно».

Ранее по теме: Путин напомнил о нарушенном обещании НАТО не расширяться на восток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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