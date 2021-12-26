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Путин допустил «самые разные» варианты ответа на расширение НАТО на восток

Ведомости

При отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов, заявил российский президент Владимир Путин.

«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Президент добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО». Таким образом МИД опроверг заявления США и стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений нерасширение НАТО рассматриваться не будет.

В ходе пресс-конференции Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. В НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток, добавил он.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток.

Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО в январе и сейчас рассматривает его, говорила ранее Захарова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных