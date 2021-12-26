Путин допустил «самые разные» варианты ответа на расширение НАТО на восток

В ходе пресс-конференции Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. В НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток, добавил он.