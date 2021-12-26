Путин допустил «самые разные» варианты ответа на расширение НАТО на восток
При отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов, заявил российский президент Владимир Путин.
«Он [ответ] может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Президент добавил, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО». Таким образом МИД опроверг заявления США и стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений нерасширение НАТО рассматриваться не будет.
В ходе пресс-конференции Путин назвал неприемлемым дальнейшее расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия никому не угрожает, тогда как США «стоят на пороге» со своими ракетами. В НАТО нагло обманули Россию, когда в 1990-х гг. пообещали не расширяться на восток, добавил он.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток.
Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО в январе и сейчас рассматривает его, говорила ранее Захарова.