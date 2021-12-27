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Байден подписал закон об оборонном бюджете без санкций против «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден подписал закон об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год (начинается с 1 апреля), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ. Объем заложенных средств составляет $768 млрд. При этом документ не предусматривает введение санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Ранее, 7 декабря, в режиме видеосвязи состоялись переговоры Байдена с президентом России Владимира Путина. После этого палата представителей США опубликовала новый законопроект об оборонном бюджете, где отсутствовали положения о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» и суверенного долга России.

Ограничения против трубопровода были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете США. 25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация американского президента лоббирует отмену санкций. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовала, чтобы ограничения все же добавили в документ. На фоне этого принятие законопроекта было временно заблокировано в сенате.

При этом закон предполагает направление $300 млн на военную помощь Украине. Кроме того, около $7,1 млрд планируют выделить на оптимизацию «присутствия, возможностей и операций» сил США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.

Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее по теме: Путин: не давать работать «Северному потоку — 2» глупо

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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