Путин: не давать работать «Северному потоку — 2» глупо

Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.