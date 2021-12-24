Путин: не давать работать «Северному потоку — 2» глупо
Люди, мешающие запуску газопровода «Северный поток — 2», поступают глупо, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
В ходе заседания лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что страны Европы не дают России запустить «Северный поток — 2», а теперь «будут замерзать». По его словам, тем самым западные страны делают хуже сами себе.
«По поводу "Северного потока — 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.
Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что процесс сертификации газопровода закончится в 2022 г. Без вмешательства политики проект давно бы начал работать, отметил он.