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Путин: не давать работать «Северному потоку — 2» глупо

Ведомости

Люди, мешающие запуску газопровода «Северный поток — 2», поступают глупо, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. 

В ходе заседания лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что страны Европы не дают России запустить «Северный поток — 2», а теперь «будут замерзать». По его словам, тем самым западные страны делают хуже сами себе. 

«По поводу "Северного потока — 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что процесс сертификации газопровода закончится в 2022 г. Без вмешательства политики проект давно бы начал работать, отметил он.

Ранее по теме: Новак выразил надежду на сертификацию «Северного потока — 2» в 2022 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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