Новак выразил надежду на сертификацию «Северного потока — 2» в 2022 году
Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» вызывает большое удивление, без вмешательства политики проект давно бы заработал, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого передает агентство «Прайм».
«Все, что происходит относительно "Северного потока 2", — это вызывает большое удивление, поскольку категорическое идет противостояние, для того чтобы та инфраструктура, которая уже построена, заработала», — сказал Новак. Российская сторона надеется на завершение процесса сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG в 2022 г., добавил вице-премьер.
Сейчас процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» приостановлен, так как компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.