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В МИДе не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT

Ведомости

Реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что SWIFT — это международная частная компания, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Непонятно, как США планируют реализовать свои угрозы отключить Россию от SWIFT, однако у американской стороны есть большие рычаги давления. «Однако повторю: никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — заявил Биричевский.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. В начале декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от SWIFT и наложение санкций на суверенный долг.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации.

Ранее по теме: ЦБ заявил об отсутствии заявлений от SWIFT по отключению России от системы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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