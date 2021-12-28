В МИДе не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT
Реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Он отметил, что SWIFT — это международная частная компания, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Непонятно, как США планируют реализовать свои угрозы отключить Россию от SWIFT, однако у американской стороны есть большие рычаги давления. «Однако повторю: никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — заявил Биричевский.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. В начале декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от SWIFT и наложение санкций на суверенный долг.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации.