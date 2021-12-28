В МИДе не увидели реальных перспектив отключения России от SWIFT

Он отметил, что SWIFT — это международная частная компания, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Непонятно, как США планируют реализовать свои угрозы отключить Россию от SWIFT, однако у американской стороны есть большие рычаги давления. «Однако повторю: никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — заявил Биричевский.