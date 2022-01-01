На Украине вступил в силу запрет на доступ судов России к внутренним водам страны
На Украине с 1 января вступил в силу закон «О внутреннем водном транспорте», который запрещает российским судам доступ во внутренние воды страны. В 2018 г. на Украине заявили, что российские суда «представляют террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры».
Закон о внутреннем водном транспорте был принят Верховной Радой 3 декабря 2020 г. В документе сказано, что внутренними водными путями не смогут воспользоваться суда, которые ходят «под флагом государства-агрессора». Также запрет распространяется на корабли, которыми владеют граждане «государств-агрессоров». Украина признала Россию такой страной в 2015 г.
К внутренним водным путям на Украине относятся реки Днестр, Дунай, Днепр, водохранилища Киевское, Кременчугское и другие. Закон разрешает передвигаться по внутренним водным путям после прохождения регистрации в Государственном судовом реестре Украины. Это право получат суда, принадлежащие гражданам страны или украинским организациям.
Весной 2018 г. министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам вход во внутренние воды Украины — то есть де-факто во все порты страны.
«Принято распоряжение кабмина о внесении на рассмотрение СНБО предложения относительно полного прекращения транзита и перевозок территорией Украины судами под флагом РФ или судовладельцев, зарегистрированных на территории государства-агрессора», — заявил министр Владимир Омелян. По его словам, российские суда «представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры».
Идея запретить доступ судов под флагом России к внутренним водам страны возникла на фоне задержания украинскими пограничниками судна «Норд» в Азовском море с 10 членами экипажа. Их обвиняли в незаконном промысле и в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
МИД России после этого предупредил судовладельцев о «рисках пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами».