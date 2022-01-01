На Украине вступил в силу запрет на доступ судов России к внутренним водам страны

Идея запретить доступ судов под флагом России к внутренним водам страны возникла на фоне задержания украинскими пограничниками судна «Норд» в Азовском море с 10 членами экипажа. Их обвиняли в незаконном промысле и в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».