Политика / Международные отношения

МИД России предупредил судовладельцев о пиратстве на Украине

Пункт о государственном пиратстве уже предложили ввести в морское законодательство
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МИД России сегодня предупредил судовладельцев о «рисках пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами».

В сообщении МИД «Об угрозах российскому судоходству со стороны властей Украины» говорится об участившихся случаях незаконного задержания украинскими властями российских судов - в частности, о «неправомерном задержании» и аресте Украиной траулера «Норд» и его экипажа. Также упоминается поддержанный правительством Украины запрет транзита по территории Украины судами под российским флагом и российских судовладельцев, а также судами, заходившими в порты Крыма и Севастополя.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», - говорится в сообщении.

Пиратский прецедент

5 мая 2010 г. российский танкер «Московский университет» был захвачен пиратами в Индийском заливе. Однако экипаж забаррикадировался в трюме и смог связаться с работавшим в этой зоне большим противолодочным кораблем «Маршал Шапошников». На следующий день группа захвата с БПК успешно штурмовала танкер, захватив пиратов и освободив экипаж. По версии Минобороны, выяснилось, что эти пираты не попадают под юрисдикцию международного права. Их высадили в надувную лодку с небольшим запасом продовольствия и воды, после чего они не смогли достичь побережья и погибли в море.

Государственное пиратство?

Добавить пункт о государственном пиратстве в проект закона России «О государственном управлении морской деятельностью» сегодня предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщило «РИА Новости». На морской коллегии в Ливадии она посетовала, что Конвенция ООН по морскому праву определяет пиратскими только частновладельческие суда и мятежные военные корабли государств. Таким образом, международное право бездействует в отношении захвата судна «Норд» украинскими пограничниками, указала она.

«Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием "пиратство". И, соответственно, у нас появится возможность применять статью 105 конвенции», – сказала Ковитиди.

Статья 105 Конвенции по морскому праву разрешает судам государства, захватившего пиратское судно, «выносить постановления о наложении наказаний и определять, какие меры должны быть приняты в отношении таких судов..., не нарушая прав добросовестных третьих лиц».

Суда как террористическая угроза

На этой неделе министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть российским судам вход во внутренние воды Украины - то есть де-факто во все порты страны.

«Принято распоряжение кабмина о внесении на рассмотрение СНБО предложения относительно полного прекращения транзита и перевозок территорией Украины судами под флагом РФ или судовладельцев, зарегистрированных на территории государства-агрессора», - заявил министр Владимир Омелян. По его словам, российские суда «представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры».

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами, поскольку российские паспорта были выданы им в Крыму. Их обвиняют в незаконном промысле и в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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