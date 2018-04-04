Политика

Новости

Власти Украины пообещали задерживать все выходящие из портов Крыма суда

Власти Украины пообещали оперативно реагировать на «нарушения» порядка выхода судов из портов Крыма. Об этом украинскому изданию «Обозреватель» рассказал представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — пояснил он.

Ранее украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», которое шло под российским флагом. На его борту находятся десять членов экипажа. Все они имеют российские паспорта, полученные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. Членам экипажа запретили покидать судно. На него наложили арест.

Защита задержанных утверждает, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула, заявляя, что на «Норде» нет российских граждан. Капитана судна Владимира Горбатенко конвоировали в отделение СБУ в Херсоне. Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело об угоне судна.

В свою очередь депутат Госдумы, зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что «официальный Киев — полный невежда в международном морском праве, если надеется повесить амбарный замок на Азовское море», передает RT. По его словам, заявление Киева о последующих «захватах российских судов является призывом к морским сражениям. Это поведение государства-агрессора», уточнил Бальбек.

Под арками Керченского моста открыто судоходство