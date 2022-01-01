Бывшие послы США призвали Байдена обнародовать санкции против России

Для США, как отмечалось на переговорах, неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, рассказал помощник президента Юрий Ушаков, и в случае продолжения эскалации западные страны предпримут масштабные санкции в экономической, финансовой, военной сфере. На это Путин ответил, что если Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом.