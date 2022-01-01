Бывшие послы США призвали Байдена обнародовать санкции против России
Бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу заявили, что Вашингтону необходимо обнародовать меры, согласованные на случай нападения России на Украину. Опубликовать список антироссийских санкций призвала группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности, сообщает Associated Press.
Бывшие послы США «призвали президента Байдена немедленно и публично объявить о том, с какими ограничительными мерами столкнется Россия в случае военных действий», говорится в статье. Предупредить Москву необходимо для «ясного понимания масштабов экономических мер», убеждены авторы документа.
Соответствующее заявление подписали также несколько экс-послов США на Украине.
«Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчёты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — отметили авторы заявления.
Ранее у президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялся телефонный разговор. В официальном заявлении Вашингтона говорится, что лидеры двух государств затрагивали темы возможных санкций в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Президент Байден, как сообщил Белый дом, «призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной».
Для США, как отмечалось на переговорах, неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, рассказал помощник президента Юрий Ушаков, и в случае продолжения эскалации западные страны предпримут масштабные санкции в экономической, финансовой, военной сфере. На это Путин ответил, что если Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом.