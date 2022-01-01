Президент Финляндии заявил о беспокойстве Европы требованиями России к НАТО

Президент Финляндии напомнил о встрече в Женеве президентов США и России летом прошлого года. Ожидалось, что лидеры стран наладят диалог, за которым Европа тогда только наблюдала. По словам Ниинистё, разрешить разногласия можно только путем диалога и проявления сдержанности и ответственности, а не с позиции силы.