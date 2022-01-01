Президент Финляндии заявил о беспокойстве Европы требованиями России к НАТО
Требования России по гарантиям безопасности к США и НАТО противоречат модели безопасности и вызывают беспокойство в Европе, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
«Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — сказал Ниинистё в своем новогоднем обращении.
Президент Финляндии напомнил о встрече в Женеве президентов США и России летом прошлого года. Ожидалось, что лидеры стран наладят диалог, за которым Европа тогда только наблюдала. По словам Ниинистё, разрешить разногласия можно только путем диалога и проявления сдержанности и ответственности, а не с позиции силы.
По его мнению, ситуация вокруг европейской безопасности быстро накаляется.
«Конфликт на границах Украины находится на грани обострения. <...> Ситуация менялась быстро. До минувшего лета, до поездки Байдена в Европу, казалось, что обеспокоенность в основном сосредоточена вокруг Китая», — добавил Ниинистё.
Он отметил, что суверенитет ряда стран Евросоюза, в частности Швеции и Финляндии, ставится под угрозу «извне.» В этой ситуации ЕС должен участвовать в дискуссиях и не ограничиваться ролью «технического координатора санкций.»
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.
10 января в Женеве пройдет Совет Россия — НАТО. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».
Требование России прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо, особенно с учетом ситуации на Украине, заявил в интервью газете Welt верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Желание России вести переговоры без участия Евросоюза он назвал абсурдом.