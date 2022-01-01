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Президент Финляндии заявил о беспокойстве Европы требованиями России к НАТО

Ведомости

Требования России по гарантиям безопасности к США и НАТО противоречат модели безопасности и вызывают беспокойство в Европе, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — сказал Ниинистё в своем новогоднем обращении.

Президент Финляндии напомнил о встрече в Женеве президентов США и России летом прошлого года. Ожидалось, что лидеры стран наладят диалог, за которым Европа тогда только наблюдала. По словам Ниинистё, разрешить разногласия можно только путем диалога и проявления сдержанности и ответственности, а не с позиции силы.  

По его мнению, ситуация вокруг европейской безопасности быстро накаляется.

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«Конфликт на границах Украины находится на грани обострения. <...> Ситуация менялась быстро. До минувшего лета, до поездки Байдена в Европу, казалось, что обеспокоенность в основном сосредоточена вокруг Китая», — добавил Ниинистё.

Он отметил, что суверенитет ряда стран Евросоюза, в частности Швеции и Финляндии, ставится под угрозу «извне.» В этой ситуации ЕС должен участвовать в дискуссиях и не ограничиваться ролью «технического координатора санкций.»

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. 

10 января в Женеве пройдет Совет Россия — НАТО. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».

Требование России прекратить расширение НАТО на восток неприемлемо, особенно с учетом ситуации на Украине, заявил в интервью газете Welt верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по безопасности в Европе. Желание России вести переговоры без участия Евросоюза он назвал абсурдом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных