США заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
Блок НАТО готов вести содержательный диалог с Россией, заявили в госдепартаменте США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарем военного альянса Йенсем Столтенбергом, передает «РИА Новости».
«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящих контактах с Россией и НАТО», — рассказали в госдепе, отметив, что блок «готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.
До этого президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. Это стало одной из тем обсуждения в ходе последнего телефонного разговора между главой российского государства и президентом США Джо Байденом. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.
10 января в Женеве пройдет Совет Россия — НАТО, на котором российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».