США заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией

До этого президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. Это стало одной из тем обсуждения в ходе последнего телефонного разговора между главой российского государства и президентом США Джо Байденом. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.