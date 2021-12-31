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США заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией

Ведомости

Блок НАТО готов вести содержательный диалог с Россией, заявили в госдепартаменте США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарем военного альянса Йенсем Столтенбергом, передает «РИА Новости».

«Госсекретарь Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящих контактах с Россией и НАТО», — рассказали в госдепе, отметив, что блок «готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. В Вашингтоне подтвердили получение бумаг.

До этого президент России Владимир Путин призвал начать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. Это стало одной из тем обсуждения в ходе последнего телефонного разговора между главой российского государства и президентом США Джо Байденом. Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, главам государств нужно было продолжить обсуждение тем, затронутых на переговорах 7 декабря, а также повестки предстоящих в начале января встреч.

10 января в Женеве пройдет Совет Россия — НАТО, на котором российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных