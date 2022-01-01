В Совфеде оценили призыв экс-послов США к обнародованию санкций против России

Опубликовать список антироссийских санкций, которые могут последовать в случае нападения России на Украину, призвала президента Джо Байдена группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности, сообщал Associated Press. В числе авторов заявления значились бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. По словам дипломатов, предупредить Москву необходимо для «ясного понимания масштабов экономических мер». Соответствующее заявление подписали также несколько экс-послов США на Украине.