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В Совфеде оценили призыв экс-послов США к обнародованию санкций против России

Ведомости

Призыв бывших послов США в России к обнародованию Вашингтоном списка санкций против России нацелен на срыв переговоров по гарантиям безопасности, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Байден пообещал Путину не размещать оружие на Украине

Опубликовать список антироссийских санкций, которые могут последовать в случае нападения России на Украину, призвала президента Джо Байдена группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности, сообщал Associated Press. В числе авторов заявления значились бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. По словам дипломатов, предупредить Москву необходимо для «ясного понимания масштабов экономических мер». Соответствующее заявление подписали также несколько экс-послов США на Украине.

Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили возможные санкции в ходе телефонного разговора. Президент Байден, как сообщил Белый дом, «призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной».

Путин заявил, что если Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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