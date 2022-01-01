В Совфеде оценили призыв экс-послов США к обнародованию санкций против России
Призыв бывших послов США в России к обнародованию Вашингтоном списка санкций против России нацелен на срыв переговоров по гарантиям безопасности, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Опубликовать список антироссийских санкций, которые могут последовать в случае нападения России на Украину, призвала президента Джо Байдена группа из 24 специалистов по России и бывших сотрудников администрации США по нацбезопасности, сообщал Associated Press. В числе авторов заявления значились бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу. По словам дипломатов, предупредить Москву необходимо для «ясного понимания масштабов экономических мер». Соответствующее заявление подписали также несколько экс-послов США на Украине.
Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили возможные санкции в ходе телефонного разговора. Президент Байден, как сообщил Белый дом, «призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной».
Путин заявил, что если Запад решится ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом.