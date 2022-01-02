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Посол в Берлине заявил о последствиях для Германии после запрета вещания RT DE

Ведомости

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия отреагирует на снятие с вещания телеканала российского медиахолдинга RT на немецком языке. Последствия в таком случае коснутся немецких журналистов, пишет Die Zeit.

«Безусловно, реакция с российской стороны будет. Я не дельфийский оракул, но есть несколько вариантов. В России много немецких журналистов», — сказал Нечаев.

По его словам, журналисты чувствовали себя комфортно на российском медиарынке, а Россия желает не конфликтовать, а иметь возможность спокойно работать в Германии. 

На вопрос о том, могут ли ограничения со стороны России затронуть вещание Deutsche Welle, у которой есть русскоязычная программа, Нечаев ответил, что здесь «нет автоматизма». Он выразил надежду, что Германия больше не будет оказывать давление на RT.

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RT DE сняли с вещания 22 декабря спустя шесть дней после запуска. По данным телеканала, этого потребовал медиарегулятор MABB на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений». 17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что MABB заподозрил RT в нарушении немецких правил — вещании без лицензии — и начал расследование в этой связи. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запрет вещания RT в Европе с «ковбойской реальностью». Он заявил, что Россия не должна оставлять это решение без последствий, а блокировка СМИ «противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва считает решение MABB доказательством определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ. Она подчеркнула, что это подводит Россию к принятию ответных мер.

«Имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников», — сказала Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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