Посол в Берлине заявил о последствиях для Германии после запрета вещания RT DE
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия отреагирует на снятие с вещания телеканала российского медиахолдинга RT на немецком языке. Последствия в таком случае коснутся немецких журналистов, пишет Die Zeit.
«Безусловно, реакция с российской стороны будет. Я не дельфийский оракул, но есть несколько вариантов. В России много немецких журналистов», — сказал Нечаев.
По его словам, журналисты чувствовали себя комфортно на российском медиарынке, а Россия желает не конфликтовать, а иметь возможность спокойно работать в Германии.
На вопрос о том, могут ли ограничения со стороны России затронуть вещание Deutsche Welle, у которой есть русскоязычная программа, Нечаев ответил, что здесь «нет автоматизма». Он выразил надежду, что Германия больше не будет оказывать давление на RT.
RT DE сняли с вещания 22 декабря спустя шесть дней после запуска. По данным телеканала, этого потребовал медиарегулятор MABB на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений». 17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что MABB заподозрил RT в нарушении немецких правил — вещании без лицензии — и начал расследование в этой связи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запрет вещания RT в Европе с «ковбойской реальностью». Он заявил, что Россия не должна оставлять это решение без последствий, а блокировка СМИ «противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва считает решение MABB доказательством определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ. Она подчеркнула, что это подводит Россию к принятию ответных мер.
«Имеем все основания расценивать действия официального Берлина как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников», — сказала Захарова.