Песков связал с «ковбойской реальностью» запрет вещания RT DE в Европе

«Все делают то, что хотят. Такая у нас теперь ковбойская реальность. В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, таким образом, чтобы не стрелять себе в ногу, но в то же время чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем, и не оставлять без последствий», — сказал представитель Кремля в интервью НТВ.