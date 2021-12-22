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Песков связал с «ковбойской реальностью» запрет вещания RT DE в Европе

Ведомости

Мы живем в «ковбойской реальности», где все делают, что хотят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя снятие с вещания телеканала российского медиахолдинга RT на немецком языке спустя шесть дней после запуска.

«Все делают то, что хотят. Такая у нас теперь ковбойская реальность. В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, таким образом, чтобы не стрелять себе в ногу, но в то же время чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем, и не оставлять без последствий», — сказал представитель Кремля в интервью НТВ.

Песков отметил, что блокировка СМИ «противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с тем, что Европа и США в последнее время не обращают внимая на такие «мелочи».

Пресс-служба RT сообщила о снятии RT DE с вещания ранее сегодня. По данным телеканала, этого потребовал медиарегулятор MABB на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений».

17 декабря, немецкое агентство DPA сообщило, что MABB заподозрил RT в нарушении немецких правил — вещании без лицензии — и начал расследование в этой связи. До этого, в августе, RT DE не смогла получить лицензию на вещание в Люксембурге, так как правительство этой страны заявило, что офис СМИ находится в Германии.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сказала, что Москва считает решение MABB доказательством определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ. Она подчеркнула, что это подводит Россию к принятию ответных мер.

Ранее по теме: Немецкоязычный телеканал RT сняли с вещания в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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