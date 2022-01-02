ТАСС: расследовавший дело о пожаре в «Зимней вишне» генерал-майор уволен из СК

В 2019 г. Путин наградил Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан». До этого Габдулин возглавил расследование дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября он также был назначен руководителем следственной группы из 112 следователей по делу об отмывании денег в ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).