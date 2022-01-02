ТАСС: расследовавший дело о пожаре в «Зимней вишне» генерал-майор уволен из СК
Генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, который занимался расследованием уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, уволен из Следственного комитета. Следователь перейдет на другую работу, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Габдулин был уволен в конце декабря 2021 г.», — сказал собеседник агентства.
Об увольнении Габдулина из СК также рассказал в своем Telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин. Он опубликовал соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным 28 декабря.
По данным ТАСС, Габдулин также расследовал дела о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста в 2012 г. на Болотной площади, о несанкционированных акциях летом 2019 г. в Москве. Одно из последних дел следователя — о стрельбе в университете Перми.
В 2019 г. Путин наградил Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан». До этого Габдулин возглавил расследование дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября он также был назначен руководителем следственной группы из 112 следователей по делу об отмывании денег в ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).