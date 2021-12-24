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Суд вынес приговоры по делу о взятках при реконструкции «Зимней вишни»

Ведомости

Центральный районный суд Кемерова вынес приговоры фигурантам еще одного уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает Следственный комитет. Фигуранты дела получили до 18 лет колонии, их признали виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Первый обвинительный приговор вынесен гендиректору «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, строительная компания которого была ответственна за реконструкцию торгового центра. Его признали виновным по статьям получение взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств. Чередниченко приговорили к 15 годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 70,5 млн. руб.

Суд также признал виновной бывшую главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, ее приговорили к 18 годам колонии общего режима и обязали выплатить 80 млн руб. Комковой также запретили занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Еще одного фигуранта дела, сына экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова, приговорили к 10 годам колонии. Приговор также вынесен заместителю начальника инспекции стройнадзора Светлане Шенгерей. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Никто из фигурантов дела не признал вину. Прокуратура просила для них от восьми до 21 года колонии.

29 октября Кемеровский суд признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре. Они получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Максимальный срок — 14 лет — получила бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок присудили к 13,5 года лишения свободы. Всего СК расследовал четыре дела по пожару в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 г. Возгорание в ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. В ходе установления причин трагедии расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.

Ранее по теме: Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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