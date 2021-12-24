Суд вынес приговоры по делу о взятках при реконструкции «Зимней вишни»

Суд также признал виновной бывшую главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, ее приговорили к 18 годам колонии общего режима и обязали выплатить 80 млн руб. Комковой также запретили занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Еще одного фигуранта дела, сына экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуарда Комкова, приговорили к 10 годам колонии. Приговор также вынесен заместителю начальника инспекции стройнадзора Светлане Шенгерей. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Никто из фигурантов дела не признал вину. Прокуратура просила для них от восьми до 21 года колонии.