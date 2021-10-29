Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»Виновными признаны восемь человек. Они получили от 5 до 14 лет колонии
Суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 г. Все фигуранты дела получили реальные сроки: от пяти до 14 лет колонии. Максимальный срок — 14 лет — получила бывший гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок присудили к 13,5 года лишения свободы.
По делу о пожаре в ТЦ также проходили технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» (отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко, инженер противопожарной безопасности этой фирмы Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, руководивший тушением ТЦ, Андрей Бурсин.
В пятницу, 29 октября, суд назначил Соболеву 11 лет лишения свободы, Антошину — 8 лет, Полозиненко — 6,5 лет, Бурсину — 6 лет, Никитину — 5,5 лет, Генину — 5 лет. В конце сентября все фигуранты дела были признаны виновными в пожаре. Богданова, Судденок и Соболев — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Антюшина судили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Полозиненко и Никитину вменяли в вину нарушение требований пожарной безопасности. Пожарных Генина и Бурсина обвиняли в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания. Рассмотрение уголовного дела началось в мае 2019 г. Прокуратура в мае этого года потребовала дать Богдановой 14 лет 6 месяцев колонии, Соболеву — 13 лет, Судденок — 14 лет, Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Никитину — 5 лет 6 месяцев, Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Бурсину — 6 лет колонии, Генину — 5 лет лишения свободы.