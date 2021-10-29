Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта 2018 г. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы. Погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии СК, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания. Рассмотрение уголовного дела началось в мае 2019 г. Прокуратура в мае этого года потребовала дать Богдановой 14 лет 6 месяцев колонии, Соболеву — 13 лет, Судденок — 14 лет, Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Никитину — 5 лет 6 месяцев, Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Бурсину — 6 лет колонии, Генину — 5 лет лишения свободы.