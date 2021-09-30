Всех фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 г. Возгорание в ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. В ходе расследования причин трагедии возбудили три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.