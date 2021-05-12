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Прокуратура запросила до 14,5 года колонии обвиняемым по делу «Зимней вишни»

Ведомости

Прокуратура в ходе прения сторон запросила от 5 до 14,5 года колонии для фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области, сообщил «Интерфакс».

«Просим признать обвиняемых виновными и назначить им наказание по совокупности вменяемых преступлений: Юлии Богдановой — 14 лет 6 месяцев колонии, Георгию Соболеву — 13 лет, Надежде Судденок — 14 лет, Игорю Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Александру Никитину — 5 лет 6 месяцев Сергею Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Андрею Бурсину — 6 лет колонии, Сергею Генину — 5 лет лишения свободы», — заявил прокурор.

Богданова является бывшим гендиректором компании — собственника торгового центра, Соболев — техническим директором, Судденок — управляющей ТЦ, Антюшин — охранником. Полозиненко — руководитель компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, Никитин — его подчиненный, Генин — начальник пожарного караула, Бурсин — руководитель тушения пожара.

Прокурор также потребовал удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Возгорание в ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. В ходе установления причин трагедии расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.

Ранее по теме: Экс-губернатор Тулеев назвал поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных