Прокуратура запросила до 14,5 года колонии обвиняемым по делу «Зимней вишни»
Прокуратура в ходе прения сторон запросила от 5 до 14,5 года колонии для фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области, сообщил «Интерфакс».
«Просим признать обвиняемых виновными и назначить им наказание по совокупности вменяемых преступлений: Юлии Богдановой — 14 лет 6 месяцев колонии, Георгию Соболеву — 13 лет, Надежде Судденок — 14 лет, Игорю Полозиненко — 6 лет 8 месяцев, Александру Никитину — 5 лет 6 месяцев Сергею Антюшину — 9 лет 6 месяцев, Андрею Бурсину — 6 лет колонии, Сергею Генину — 5 лет лишения свободы», — заявил прокурор.
Богданова является бывшим гендиректором компании — собственника торгового центра, Соболев — техническим директором, Судденок — управляющей ТЦ, Антюшин — охранником. Полозиненко — руководитель компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, Никитин — его подчиненный, Генин — начальник пожарного караула, Бурсин — руководитель тушения пожара.
Прокурор также потребовал удовлетворить гражданские иски потерпевших.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Возгорание в ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. В ходе установления причин трагедии расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.