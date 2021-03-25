Экс-губернатор Тулеев назвал поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области, который произошел 25 марта 2018 г., мог быть спровоцирован поджогом, заявил экс-губернатор региона Аман Тулеев.
«По поводу «Зимней вишни» меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал он у себя на странице в Instagram.
Возгорание ТЦ началось на верхнем этаже, где были кинозалы и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу по факту трагедии признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших. По делу о трагедии расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.
В сентябре 2020 г. Следственный комитет (СК) завершил расследование дела против бывшего совладельца ТЦ Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой и другим соучастникам.
По данным следствия, в 2013–2014 гг. Вишневский дал Комковой совместно с ее сыном Эдуардом и директором ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко взятку в 7 млн руб. за возможность реконструкции здания второй очереди ТЦ «Зимняя вишня» без разрешения на строительство и в нарушение проекта, по которому на всех этажах должна была быть установлена автоматическая пожарная система.
Деньги были перечислены Вишневским по указанию Комковой в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Также отмечается, что начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, содержавший ложную информацию.
Еще до пожара Вишневский скрылся от следствия, а потом был объявлен в международный розыск. По данным СК, он продолжил строительный бизнес в Испании и приобрел на сэкономленные при строительстве ТЦ в Кемерове деньги дорогостоящее имущество. Следствие решило арестовать принадлежащую Вишневскому и его матери недвижимость как в России, так и в Испании для возмещения ущерба. 24 марта 2020 г. Вишневский был экстрадирован в Россию из Польши, где был задержан около года назад.