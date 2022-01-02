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Премьер-министр Финляндии заявила о возможности вступления страны в НАТО

Ведомости

Финляндия сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

«Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности», — сказала Марин в своем новогоднем обращении. Она добавила, что Финляндия укрепляет сотрудничество с Европейским союзом в оборонной сфере.

О том, что Хельсинки вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и финский президент Саули Ниинисте. Он также заявил, что озвученные Россией в декабре требования к США и НАТО противоречат европейской модели обеспечения безопасности и вызывают на континенте беспокойство.

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Речь идет о проектах договоров о гарантиях безопасности, которые 17 декабря опубликовал российский МИД. Они предполагают в том числе отказ от расширения НАТО на восток и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории. 

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, которые активно участвуют в учениях альянса, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы «адекватной реакции» Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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