Премьер-министр Финляндии заявила о возможности вступления страны в НАТО

О том, что Хельсинки вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и финский президент Саули Ниинисте. Он также заявил, что озвученные Россией в декабре требования к США и НАТО противоречат европейской модели обеспечения безопасности и вызывают на континенте беспокойство.