Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели первые в 2022 г. переговоры. По телефону они обсудили в том числе предложения РФ по гарантиям безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран подвели итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства, говорится в сообщении.
«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — отмечают в Кремле.
Ранее Путин общался с Эрдоганом по телефону в начале декабря прошлого года. Тогда одной из тем разговора, который состоялся по инициативе Турции, стала ситуация на Украине.