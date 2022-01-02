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Путин и Эрдоган обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели первые в 2022 г. переговоры. По телефону они обсудили в том числе предложения РФ по гарантиям безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подвели итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства, говорится в сообщении.

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — отмечают в Кремле.

Ранее Путин общался с Эрдоганом по телефону в начале декабря прошлого года. Тогда одной из тем разговора, который состоялся по инициативе Турции, стала ситуация на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных