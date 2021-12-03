Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — указано в сообщении.