Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из тем разговора, который состоялся по инициативе Турции, стала ситуация на Украине.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что президенты также затронули вопрос нормализации обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном и в зоне карабахского конфликта.
«Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли Российской Федерации, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — следует из сообщения Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопрос мирного урегулирования в Сирии и ситуацию в Ливии.
29 ноября Эрдоган заявил, что Турция хотела бы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.