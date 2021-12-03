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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из тем разговора, который состоялся по инициативе Турции, стала ситуация на Украине.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что президенты также затронули вопрос нормализации обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном и в зоне карабахского конфликта.

«Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли Российской Федерации, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — следует из сообщения Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопрос мирного урегулирования в Сирии и ситуацию в Ливии.

29 ноября Эрдоган заявил, что Турция хотела бы стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Ранее по теме: Эрдоган заявил о желании Турции быть посредником между Россией и Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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