Эрдоган заявил о желании Турции быть посредником между Россией и Украиной

«Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — приводит слова Эрдогана канал NTV.