Эрдоган заявил о желании Турции быть посредником между Россией и Украиной
Анкара хотела бы участвовать в переговорах между Россией и Украиной для решения существующих проблем, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами.
«Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — приводит слова Эрдогана канал NTV.
Он также отметил, что Анкара много раз обсуждала с Москвой подобные вопросы, в частности, Эрдоган разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным. Турция выступает за мир на российско-украинской границе, подчеркнул глава республики.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.