Зеленский заявил о вероятности войны между Россией и Украиной

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что Британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писал, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.