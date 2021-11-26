Зеленский заявил о вероятности войны между Россией и Украиной
Вероятность войны между Украиной и Россией существует, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».
«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации. По его словам, Киев ежедневно получает данные от собственной и иностранной разведки, стран-партнеров, поддерживающих республику.
Президент охарактеризовал украинскую армию как «мощную». Он добавил, что страна должна опираться прежде всего на собственные силы.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что Британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писал, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.