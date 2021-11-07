В офисе Зеленского заявили об отсутствии данных о скоплении войск РФ у границ Украины
Офис президента Украины Владимира Зеленского не располагает данными о том, что у российская армия скапливает силы возле границы страны, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в эфире местного телеканала.
«Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в том числе вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — заявил Никифоров (цитата по «РИА Новости»).
Он также напомнил о том, что министерство обороны Украины уже опровергло данные американских СМИ о том, что Россия якобы сосредоточила значительное количество военной техники вблизи границы с Украиной.
«Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины», — добавил Никифоров.
Ранее информация о том, что Россия якобы сосредоточила крупную группировку войск недалеко от границы с Украиной, появилась в ряде американских СМИ, включая Washington Post, Politico и CNN. В Пентагоне уже высказали «озабоченность» по этому поводу, однако 1 ноября в министерстве обороны Украины сообщили, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована».
2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил низкое качество материалов о переброске российской военной техники в Смоленской области. Об этом он сказал, комментируя публикацию издания Politico, в котором содержалась фактическая ошибка. «Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и, в целом, на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и т. д. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.