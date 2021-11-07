В офисе Зеленского заявили об отсутствии данных о скоплении войск РФ у границ Украины

2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил низкое качество материалов о переброске российской военной техники в Смоленской области. Об этом он сказал, комментируя публикацию издания Politico, в котором содержалась фактическая ошибка. «Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и, в целом, на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и т. д. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.