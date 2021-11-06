CNN связал визит директора ЦРУ в Москву с Украиной
Администрация президента США Джо Байдена направила директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в Москву для того, чтобы провести переговоры по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские и украинские источники, в Вашингтоне считают, что Россия сосредотачивает войска вблизи украинской границы.
По данным источников, США взволнованы «необычным» перемещением российских войск и военной техники к северной границе Украины. Задача Бернса в ходе переговоров заключалась в том, чтобы понять цель данных решений Москвы.
«После встреч в России Бернс провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отмечает телеканал. Разговор был частью усилий по нормализации ситуации в регионе.
Ранее информация о том, что Россия якобы сосредоточила крупную группировку войск недалеко от границы с Украиной, появилась в американских СМИ, в Пентагоне уже высказали «озабоченность» по этому поводу.
2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил низкое качество материалов о переброске российской военной техники в Смоленской области. Об этом он сказал, комментируя публикацию издания Politico, в котором содержалась фактическая ошибка. «Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и, в целом, на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и т. д. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.
1 ноября Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией, но не с Украиной.
Кроме того, 1 ноября в министерстве обороны Украины сообщили, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована».