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CNN связал визит директора ЦРУ в Москву с Украиной

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена направила директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в Москву для того, чтобы провести переговоры по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские и украинские источники, в Вашингтоне считают, что Россия сосредотачивает войска вблизи украинской границы.

По данным источников, США взволнованы «необычным» перемещением российских войск и военной техники к северной границе Украины. Задача Бернса в ходе переговоров заключалась в том, чтобы понять цель данных решений Москвы.

«После встреч в России Бернс провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отмечает телеканал. Разговор был частью усилий по нормализации ситуации в регионе.

Ранее информация о том, что Россия якобы сосредоточила крупную группировку войск недалеко от границы с Украиной, появилась в американских СМИ, в Пентагоне уже высказали «озабоченность» по этому поводу.

2 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил низкое качество материалов о переброске российской военной техники в Смоленской области. Об этом он сказал, комментируя публикацию издания Politico, в котором содержалась фактическая ошибка. «Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и, в целом, на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией и т. д. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.

1 ноября Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией, но не с Украиной.

Кроме того, 1 ноября в министерстве обороны Украины сообщили, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована».

Ранее по теме: На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск у границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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